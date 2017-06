Oregon Más Cerca De Pasar Leyes Estrictas Como Estado Santuario

Legisladores de Oregón quieren que sea más difícil para los agentes federales de inmigración encontrar personas que viven en el país ilegalmente.

La Casa de Representantes de Oregón aprobó una medida el martes que limitaría la capacidad de las agencias gubernamentales estatales y locales, de compartir detalles personales, como direcciones o información sobre el lugar de trabajo, con autoridades federales de inmigración.

La Representante Teresa Alonso León, es una demócrata que representa el área de Woodburn, ciudad que tiene una población hispana considerable.

"Casi todos tiene a un miembro de su familia, un amigo, un ser querido, que vive en constante temor a la deportación", dijo durante su discurso en apoyo a la medida, en el pleno.

Por su parte, republicanos en la Cámara de Representantes dijeron que el proyecto de ley haría más difícil que el gobierno federal rastree a los inmigrantes sospechosos de cometer crímenes.

"Para mí, la pregunta es, ¿somos una nación de leyes y fronteras?", Dijo el representante Greg Barreto de Cove, Oregon.

"¿Estamos creando otra clase protegida que es inmune a leyes específicas bajo las cuales todos estamos gobernados?".

El proyecto de ley requeriría que las agencias públicas entregaran la información en caso de una orden judicial.

El proyecto de ley pasó la Casa de Representantes de Oregón, en un voto en el que todos los demócratas votaron a favor y todos los republicanos votaron en contra.

La casa de representantes de Oregon tiene una mayoría demócrata.

El proyecto de ley ahora se dirige al Senado.



