De Recibir Su Educación Escolar En Casa – A Quedarse Sin Hogar

El concepto de "casa" y "escuela" está evolucionando.

Hoy en día hay miles de niños en Oregón que están siendo educados en su hogar.

Y para otros miles de niños, sus escuelas les ofrecen cosas que usualmente son atribuidas al hogar, como alimentos y vestimenta.

En su corta vida escolar, Ethan ha experimentado ambas situaciones. Primero recibió su educación escolar en casa y luego en la escuela, la cual se convirtió, no solo en un lugar para estudiar pero también en su refugio.

Él es parte del proyecto "Clase del 2025" de OPB y aquí les presentamos su historia.

“Um, se siente bien tener amigos y poder jugar con ellos”. Dijo Ethan cuando lo entrevistamos la última vez, el estaba en cuarto grado de primaria y asistía a la escuela Glenfair.

La primera vez que OPB conoció a Ethan fue hace 5 años atrás cuando el iniciaba su vida escolar.

Poco tiempo después Melissa, su mamá, había decidido que Ethan recibiera su instrucción académica en su hogar, una casa móvil al este de Portland.

"Recuerda siempre, primero es el libro, luego el capítulo, y después el versículo que estás leyendo". Le dice Melissa a Ethan cuando leía una biblia.

"El salmo de David. El Señor es mi pastor. Nada me faltará”. Leyó Ethan.

En ese entonces, Ethan tenía 7 años y su lectura era bastante buena.

Si hubiera asistido a la escuela, habría estado en primer grado primaria.

Pero Melissa dice que la Escuela Primaria Earl Boyles no respetaba las creencias religiosas de su familia y que Ethan había sufrido acoso estudiantil cuando estaba en el pre-escolar.

Eso fue hace cinco años atrás. Pero para el cuarto grado de primaria, Ethan había regresado a la escuela.

La familia de tres, compuesta por Ethan, su mamá y su hermana menor, Mahlia, se había mudado al este de la ciudad y Ethan terminó asistiendo a la escuela Glenfair.

Ahí conoció a su maestra Shyla Middleton.

“Cuando el asiste, me encanta tenerlo en clase. El es un buen estudiante. Muy inteligente, realmente capaz”, dijo Middleton.

Tomen en cuenta que Miss Middleton dice: “Cuando el asiste”.

"Hay muchas cosas que están pasando en su casa, y eso hace que a él se le complique ir a la escuela todos los días. A veces el ha dejado de asistir una o dos semanas seguidas, y se nos hace dificil lograr que tenga continuidad en su enseñanza”. Agregó Middleton.

Su familia tuvo que dejar la casa móvil donde vivían porque estaba infectada con moho. Desde entonces, ellos estuvieron trasladándose de lugar en lugar, quedándose en refugios, casas de amigos y familiares y habitaciones de hostales … se convirtieron en indigentes.

Además ellos no tienen auto y cuentan con poco dinero.

Ethan pasó, de estar en casa todo el tiempo, incluso a la hora de su aprendizaje académico, a no tener un hogar en absoluto.

El es parte de la creciente población de estudiantes que se encuentran sin hogar en estos momentos en Oregon: 21 mil niños y la cifra va aumentando.

Y para complicar la situación, ellos están tratando de evitar al ex-novio Melissa, porque dicen que era abusivo.

Es por esto que no la estamos identificando con su apellido, queremos mantenerla a salvo.

La mañana que visitamos a Ethan en la escuela Glenfair, la familia tenía un vale de corto plazo, para pagar por una habitación en un hostal que se encontraba a millas de distancia de la escuela.

Para Ethan, su escuela se había convertido en un lugar estable y seguro.

"Es difícil llegar a la escuela, pero es bueno tener un lugar donde estar". Dijo Ethan.

Existen fondos federales que ayudan con el transporte y otros servicios, para poder mantener en su escuela a los estudiantes que se encuentran sin hogar.

La primaria “Glenfair” es reconocida por el apoyo que da a niños indigentes.

Pero el programa no es perfecto. Las familias se mudan a kilómetros de las escuelas y aunque el transporte es pagado, puede resultar pesado para un niño tener que movilizarse por horas, desde su nuevo hogar a su antigua escuela y viceversa.

Una hora después de que entrevistamos a Ethan en Glenfair, volvimos para observarlo en su clase de matemáticas, él nos dijo que era su materia favorita pero a la vez la más difícil.

Sin embargo cuando llegamos ... él no estaba allí.

“El fue llamado a la recepción y se fué, hace 15 minutos atrás, me sorprendí porque ususalmente no lo sacan de la escuela tan temprano". dijo Shyla Middleton

Logramos contactar a Melissa a través de su teléfono celular. La familia estaba en un autobus e iban de regreso al hostal.

Melissa tenía la esperanza de poder trasladarse a un refugio para víctimas de violencia doméstica, el cual podría proporcionarle más estabilidad, seguridad y servicios.

"Tenemos que ir al hostal y empacar todas las pertenencias que tenemos allí. Y así podemos ir al refugio inmediatamente." dijo Melissa agitada.

"Si a las 12:30 cuando llame al refugio, no nos aceptan en ese momento. Entonces al menos tengo la otra opción el vale de emergencia para poder agarrar otro hostal". Agrega Melissa.

Al final ellos lograron entrar al refugio.

Melissa dice que aprecia la seguridad y ubicación secreta de este.

Pero esta mudanza ha causado que Ethan cambie de nuevo de escuela a una más cercana a donde viven ahora.

Nosotros estaremos siguiendo la historia de Ethan en los siguientes años, así como la de los 27 niños que forman parte del Proyecto Clase del 2025.



