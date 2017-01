Consulado Mexicano En Portland Cerrado Por Nieve

Versión en inglés (English version): Oregon Snowstorms Create Backlog At Mexican Consulate

La tormenta de invierno ha causado que diferentes instituciones gubernamentales estén cerradas, afectando a varios que dependen de su servicios. Entre ellos se encuentra muchos mexicanos inmigrantes viviendo en Oregon.

Cada día el consulado de México recibe unas 100 personas con previa cita en sus instalaciones en el centro de Portland.

Manuel Hernandez, el cónsul de documentación, dice que los días de nieve están creando un retraso ya que el consulado estará cerrado hasta el martes.

“Cada persona puede venir con su recibo y tener una cita cualquier dia sin llamar para hacer otra cita” dijo Hernandez. Él recomienda que los mejores días para acercarse al consulado son los martes, miércoles y jueves.



Copyright 2017 Oregon Public Broadcasting. To see more, visit Oregon Public Broadcasting