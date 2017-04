Autoridades Migratorias Conceden Libertad A Joven DACA De Portland

Versión en inglés (English version): Immigration Authorities Grant Release To Injured Portland DACA Recipient

Abogados del joven de Portland quien tiene las dos piernas fracturadas, dicen que un juez le concedió libertad bajo fianza, del Centro de Detención de Inmigración en Tacoma.

Emmanuel Ayala Frutos llegó a los Estados Unidos a los 6 años de edad y en dos ocasiones fue beneficiario del "Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Niñez", conocido como DACA.

Agentes de Inmigración y Aduanas lo detuvieron en marzo junto a docenas de otros inmigrantes detenidos en Oregon y Washington.

ICE dijo que arrestaron a Ayala Frutos porque se había declarado culpable de dos delitos menores relacionados con la posesión de un cuchillo.

La familia de Frutos ha declarado que su detención era inhumana. En enero, fue atropellado por un auto, el accidente causó que se fracturara ambas piernas. Mientras se recuperaba, Ayala Frutos fue diagnosticado con desorden bipolar.

Fue liberado el jueves por la tarde.

Los senadores de Oregon Ron Wyden y Jeff Merkley habían pedido a ICE que lo liberaran.

Según las condiciones de su liberación, Ayala Frutos podría tener que cumplir con requisitos pertinentes a la libertad condicional y continuar su tratamiento de salud mental. Según dijeron sus abogados.



Copyright 2017 Oregon Public Broadcasting. To see more, visit Oregon Public Broadcasting